Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Elmalı davası' açıklaması: Hem bu dünyada hem de ahirette cezasız kalmayacaktır

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."
Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz. #ElmalıDavası— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 29, 2021
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