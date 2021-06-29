Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde köpek yavrusuna eziyet ettiği iddia edilen kişiye 1033 lira idari para cezası kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yörük mahallesinde bir kişinin köpek yavrusuna eziyet ettiğini gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Polis, M.Ç'nin köpeği sopayla yaraladığını belirledi.

M.Ç'ye, ilgili yasa gereği 1033 lira idari para cezası uygulandı.

Köpek yavrusu önce Salihli Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne, ilk tedavisinin ardından da hayvanseverler tarafından İzmir'deki özel bir kliniğe götürüldü.