Bakan Koca: Şehir hastanelerimiz kamunun malıdır, satılması da devredilmesi de söz konusu değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan basın mensuplarına yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şehir hastanelerimiz kamunun malıdır. Satılması da devredilmesi de söz konusu değildir. İznimiz olmadan işletmeci değişikliği de mümkün değildir."
Şehir hastanelerimiz kamunun malıdır. Satılması da devredilmesi de söz konusu değildir. İznimiz olmadan işletmeci değişikliği de mümkün değildir. pic.twitter.com/hiYK6FIHkf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021
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