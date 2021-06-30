Türkiye pikniğe hazırlanıyor: Kısıtlamasız ilk pazar günü öncesi piknik malzemeleri satışında yükseliş

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke çapında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu pazar günü tamamen kalkıyor. Vatandaşların çoğu pazar gününü piknik yaparak geçirmeyi planlarken, piknik malzemelerinin satışında artış kaydedildi.

Türkiye'de normalleşme süreci 1 Temmuz'da başlıyor. Yasakların kalktığı faaliyetlerden biri de piknikler. Park, mesire yerleri ve kamp alanları artık kısıtlamadan muaf olacak. Havaların sıcak seyrediyor olmasıyla birlikte, vatandaşlar piknik hazırlıklarına başladı.

NTV'nin haberine göre, kısıtlamasız ilk pazar günü öncesinde piknik malzemeleri satışlarında artış kaydedildi. NTV'ye konuşan üretici Nuri Doğan, kurban bayramının da yaklaşması nedeniyle piknik malzemelerine yönelik ciddi bir talep patlaması yaşandığını ifade ederek, "İki katı bir artış var diyebilirim" dedi.

Dünyada salgın sebebiyle hammadde fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandığı kaydedilen haberde, buna paralel olarak da piknikte kullanılan malzemelerin maliyetinin arttığı belirtildi.

Doğan, plastik ürünlerde yüzde 100'e yakın bir fiyat artışı kaydedildiğini, kağıt malzemelerde ise yüzde 35 oranında bir fiyat artışı gözlendiğini dile getirdi.