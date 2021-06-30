Kayıt
01:59 30 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ankara koronavirüs

    Ankara Valiliği'nden 'kademeli normalleşme' kararları

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1734)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1042590696_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_a2f6431bdcac0529220e075fad362171.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106301044850445-ankara-valiliginden-kademeli-normallesme-kararlari/

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Temmuz 2021’den itibaren başkentte uygulanacak kademeli normalleşme kurallarını belirledi.

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre; sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecek. Faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme- içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.

    Kıraathanelerde oyun yasağı kalkıyor

    Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş ve benzeri oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına ve oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilerek oyun oynatılmasına müsaade edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış- kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek. Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları, yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

    Nargile salonlarındaki yasaklar devam edecek

    Park, bahçe, kamp alanı, piknik, mesire alanı gibi yerlere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen kısıtlamalar, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak. Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

    Toplantı, etkinlik, nikah ve düğünler

    Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, barolar, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek. Nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek, içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı’nca yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Nikah ve düğün merasimlerinde kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Kırsal mahalle, sokak düğünlerine izin verilmesi hususu ve buna ilişkin şartlar, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırılacak. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.

    Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Covid- 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

    Toplu ulaşım tedbirleri

    1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu, koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

    Konaklama tesislerine yönelik ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecek. İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki restoran, kulüp gibi alanlarda yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai

    Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi Valilikçe tespit edilecek.

    Yurt dışı uçuşları

    Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar, bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Bu ülkelerden Ankara’ya doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden yurda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valilikçe belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak, karantinanın 14’üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14’üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak. Afganistan ve Pakistan’dan yurda gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina süresi 10 gün olarak uygulanacak. Karantinanın 7’nci gününde yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek, Diğer ülkelerden gelenlerden hava sınır kapısı yolu ile Ankara’ya girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28’inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR, hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

    Uçak, gemi personeli ile tır şoförleri

    Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak, gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri Sars-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak. Hava sınır kapısı yolu ile şehre giriş yapacak vatandaşlardan yurda girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28’inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin girişlerine izin verilecek. Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanlar ikametlerinde izolasyona alınacak.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1734)
    Etiketler:
    Kısıtlama, karar, kademeli normalleşme, Kovid-19, Koronavirüs, Ankara Valiliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet