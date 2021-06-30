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    Bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Tutuklanmasını istiyorum, serbest kalırsa beni öldürecek

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    Manisa'nın Soma ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik tarafından bir kafeteryada bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayıp, darbedilen İmran Çelik, "Tutuklanmasını istiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek" dedi.

    Soma'daki maden faciasında 2 çocuğunun babası olan eşini kaybeden İmran Çelik, yaklaşık 1.5 yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Çelik ile ikinci evliliğini yaptı. 4 ay önce bir kız çocuğu olan İmran Çelik, evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen  22 Mayıs'ta boşanma davası açtı. Turgay Çelik, dün boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İmran Çelik'i kafeteryada buluşmaya çağırdı. Beraberinde 4 aylık kızı ile kafeye giden İmran Çelik ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı. 

    Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Çelik, masada bulunan su bardağını İmran Çelik'in başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darp etti. İmran Çelik, boşanma aşamasındaki eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan İsmail Çiçek ve kadın arkadaşı Zuhal Yurttaş, şiddete kayıtsız kalmadı. Çiçek ve Yurttaş, yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale ederek, kendini korumaya çalışan genç kadına yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Bir süre Çiçek ve Yurttaş ile boğuşan Turgay Çelik, olay yerinden kaçtı.

    Saldırı anı güvenlik kamerasında

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Çelik'e ilk müdahaleyi yaptı. Boynu ile sağ kulak ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan İmran Çelik, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan saldırı ve iki müşterinin engelleme çabaları ise kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

    Esnaf linç etmeye kalkıştı

    © DHA
    Eski eşine bardak ve meyve bıçağıyla saldırdı
    Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Turgay Çelik ise kaferyanın sahibi Murat İnce tarafından yakalandı. Olaya tanık olan çevre esnafı ise Çelik'in eşine saldırıp, darp ettiğini öğrenince linç etmeye kalkıştı. Saldırgan eş, daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi. Gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

    1 ay önce de darp etmiş

    Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığını belirten İmran Çelik, "1 ay önce hastanede dinlenme odasında beni dövmüştü. Darp raporu aldım fakat orada kameralar olmadığı için bunu ispat edemedim. Daha sonra boşanma davası açtığım ve uzaklaştırma kararı çıkarttığım için dün de beni kafeye çağırdı, kızımızı görmek istedi, konuşmak istedi. Ben de kafeye gittim. Orada konuşuyorduk. 'Sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Ben de 'Korkmuyorum en fazla canımı alabilirsin' dedim. Daha sonra bardağı aldı, başımda kırdı. Cam bardaktı, başımdan yaralandım. Ardından servis bıçağını aldı 5 yerime sapladı. Dava açmamdan önce de sürekli beni 'Benden boşanırsan seni öldürürüm. Topuklarına sıkarım. Olan kızına olur' diyerek, tehdit ediyordu" diye konuştu.

    'Ölmek istemiyorum'

    Eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve olmadık şeyleri yaşanmış gibi gördüğünü belirten İmran Çelik, çok korktuğunu ve ölmek istemediğini söyledi. İmran Çelik, "Hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor. Ben de haketmediğimi düşünüyorum. Olay anında şok geçirdim, ne olduğunu anlayamadım. Kızımı seviyordum. Bir baktım o anda başımda bardak kırıldı. Şu an burada olamayabilirdim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek. Kendimin ve çocuğumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. O an bebek arabası yere de düşebilirdi, kızım beyin kanaması da geçirebilirdi. Belki de bebeğim ölebilirdi. Bebeğimi de görmesini istemiyorum. Ona da zarar verebilir" diyerek çocuğu için de yaşadığı endişeyi de dile getirdi.

    Etiketler:
    açıklama, Saldırı, Kadına şiddet, Soma, Manisa
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