Oyuncu Seray Kaya çocukken istismara uğradığını açıkladı

Oyuncu Seray Kaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda çocukken istismara uğradığını söyledi. "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum" diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

Ben de çocuktum.

Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim.

Artık korkmuyorum!

Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocukların sesi olmaya devam edeceğim! — SERAY KAYA (@sseraykayaa) June 29, 2021

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