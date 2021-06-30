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    Meral Akşener

    Akşener'den Elmalı davası tepkisi: Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin

    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili olarak "Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin" dedi.

    İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Faillerin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin. HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır.

    - Gittiğin yol yol değil, yol verdiğin bu adaletsizlikler hem toplum vicdanını hem de milletimizin devlete olan güveni yaralıyor. Yazıktır, günahtır. Bozdun bu adalet kantarını ve adalete, hukuka bu ülkede yaşayan tek bir ferdin inancı kalmadı. Kadınlara seslenmek istiyorum, kadınların mücadelesi benim mücadelemdir. Kadınların mücadelesi, İYİ Parti'nin mücadelesidir. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Sonunda mutlaka biz kadınlar kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olması.

    - Maalesef geçen hafta devlet geleneceğimizden bir türlü nasiplenemeyen, şanlı tarihimizi zaten bilmeyen Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için iktidara gelince tek kuruş ödemeyeceğiz dediğimiz için çok sinirlendi. 'Söke söke alırlar' dedi. Bunu söyleyen kim? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, milletin adımı. Meğersem tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş, bugüne kadar habire kandırıldın, şimdi de sen milleti kandırdın. Şuursuzluğa bakar mısınız? Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor ve "O paraları sizden söke söke alırlar" diyor. Sizden dediği kim, milletin ta kendisi. Sandık ne zaman gelirse gelsin, seçimden yenilerek çıkacağını anlamış ve diyor ki "Sizden."

    - Küçük ortak hiç durur mu, durmaz. Hiç utanmadan Türk milletinin parasına çökecek firmaları hukuki güvence altına alalım dedi. Sözün bittiği yer. Bu nasıl iştir arkadaş? Bu nasıl bir utanmazlık? Açık açık ilan edeyim, bu nasıl bir iş birlikçiliktir? Yazıklar olsun hepinize. Sayın Erdoğan, tarafını seç. Milletinin yanında mısın, beşli çetenin arkasında mısın? Milletin adamı mısın, lobilerin adamı mı olacaksın, karar ver. İlk seçimde yolcu olduğunun farkına daha yeni varmış olabilirsin, ama İsmet Özel'in şiirinde dediği gibi; 'Tam düşecekken tutunduğun tuğlayı Rab bellemeyeceksin.' Yüz yıl önce de işgalcilerin avukatlığını yapmaya kalkan işbirlikçiler vardı. Sonra ne oldu? İşgalciyle birlikte geldikleri gibi gittiler. Tarihten ders al. Oturduğun makamın gerektirdiği sorumluluğun artık farkına var. Adeta bir sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana tüm makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun.

    - Varsa paran bizzat sen ödeyeceksin. Şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa hiç kusura bakma senden alacak. Şimdiye kadar verdiğin kapitülasyon tadındaki nice tavize bakınca şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin, benden söylemesi. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle Kanal İstanbul için avuç ovuşturan yerli ve yabancı finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını uyarıyorum. Bu tiksindirici borcu milletimizden değil bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Bizden kapik işlemez.

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