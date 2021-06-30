İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans eden Alman sanatçı: Korktum ama yalnız değildim

İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans eden Alman sanatçı Liana Georgi, "Korktum ama ben yalnız değildim, bir sürü kişiydik. Ve dedim ki hayır, yürüyüyoruz. Umut ve aşk var" dedi.

19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans ederek yürüyen Alman sanatçı Liana Georgi olay anına ilişkin olarak konuştu.

Georgi korktuğunu ancak yalnız olmadığını bildiğini ifade ederek, "Çok fazla polisi görünce şaşırdım ve biz sadece yürüyoruz bu nasıl bir problem olabilir diye düşündüm. Elbette ben de korkuyordum. Ama önüme bakınca çok güzel bir manzara vardı. Yalnız değildim" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Almanya’da psikoloji eğitimi gören Georgi, “Türkiye bana umut, aşk, arkadaşlık ve aile verdi. Çok mutluyum” dedi.

Georgi Türkiye'de bir kadın ve LGBTİ olarak yaşamın zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Georgi, Onur Yürüyüşü sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çok fazla polisi görünce şaşırdım ve biz sadece yürüyoruz bu nasıl bir problem olabilir diye düşündüm. Her sokakta polis vardı. Aslında yürüyüşüm çok anlık gelişti. Hava çok sıcaktı ve yavaş yürümek istedim ve bir şekilde polisler de beni dinlediler. Başta bana müdahale etmediler. Bunda yabancı olmamın payının olduğunu düşünüyorum. Ancak ben de itildim ve darp edildim. Elbette ben de korkuyordum. Ama önüme bakınca çok güzel bir manzara vardı; Cihangir Caddesi boyunca yürüyen LGBTİ+lar... Ben yalnız değildim, bir sürü kişiydik. Ve dedim ki hayır, yürüyüyoruz. Umut ve aşk var. Ben değişime gerçekten inanıyorum.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Alman sanatçı Liana Georgi'nin İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans ederek yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaşarak, "Neden bu kadar çok polis var?” diye sormuştu.

İstanbul Onur Yürüyüşü görüntülerini paylaşan Madonna: Neden bu kadar çok polis var?https://t.co/0dcrk9xpub pic.twitter.com/4vWQLb1EmJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 27, 2021

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