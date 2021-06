Erdoğan: 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bir süre daha devam edeceği anlaşılan Meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum. Değerlendirme toplantılarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık. Yarın bir grup arkadaşımızla tekrar bir araya geleceğiz. Böylece salgın öncesi başlattığımız toplantılarımızı tamamlamış olacağız. Arkadaşlarımızla illerimizin sorunlarından ülke ve dünya poltiikalarına kadar samimiyetle görüşme, konuşma fırsatı buluyoruz.

- Dünkü MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor. Muhalefet sıfatıyla ortada dolaşan bir parti ve onunla aynı yolda yürüyenler Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik bu kampanyaya büyük bir hevesle ortak olmaktadır.

- Kıyılarımız nasıl müsilaj tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa, siyasette de bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği siyasi müsilaj, milletin üzerine yağmur gibi yağıyor. Her ne sebeple olursa olsun Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı bir yalan terörüdür.

- Çünkü ortada klinik bir vaka söz konusudur. Başındaki zat başta olmak üzere CHP şürekasına zaten kimsenin inandığı yok. Ama onlar da kimseye inanmadıkları bir ruh haline sürüklenmiştir. Bunlara göre bu ülkedeki cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından, milletvekillerinden, iş adamlarına kadar herkes, esnafından, işçisinden, çiftçisinden, gençlerine kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır. Herkes hırsızdır. Herkes uyuşturucu kaçakçısıdır, herkes banka soyguncusudur, herkes satılmıştır, herkes kötüdür. Ülkesini aklına gelen her türlü aşağılık sıfatla itham edecek, her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kendini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek bir saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla elbette takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur.