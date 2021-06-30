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    Trabzon Akçaabat Hıdırnebi Yaylası - Yaylakent projesi

    Karadeniz'in ilk 'Yaylakent' projesi yıkılmaya başladı: 'Turizme kazandırılsın, çürümeye bırakılmasın'

    © DHA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106301044853102-karadenizin-ilk-yaylakent-projesi-yikilmaya-basladi-turizme-kazandirilsin-curumeye-birakilmasin/

    Karadeniz Bölgesi'nde örnek yayla modeli oluşturularak, turizmin geliştirilmesi amacıyla 1998 yılında, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'nda 'Yaylakent' projesi hayata geçirildi. 3 yıl önce hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle kiracısı tahliye edilen ve kapısına kilit vurulan tesisler, kaderine terk edildi.

    Trabzon İl Özel İdaresi'nce 1998 yılında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazide 'Yaylakent' projesi başlatıldı.

    Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda 6 ev, 25 odalı otel, 300 kişilik toplantı ve seminer salonu ile 50 kişilik restorandan oluşan projede tesislere dönemin valisi İsmet Gürbüz Civelek tarafından 'Bu tesis önümüzdeki yıllarda dilerim bir turizm ekolu olarak anılacaktır' yazılı tabela astırıldı.

    • Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda 34 bin 572 metrekare alan üzerine kurulmuş olan yeme-içme ve konaklama tesisi 3 yıldır kaderine terk edildi.
      Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda 34 bin 572 metrekare alan üzerine kurulmuş olan yeme-içme ve konaklama tesisi 3 yıldır kaderine terk edildi.
      © DHA
    • Yöre halkı kira, tadilat başta olmak üzere çeşitli hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle 3 yıl önce boşaltılan tesislerin yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.
      Yöre halkı kira, tadilat başta olmak üzere çeşitli hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle 3 yıl önce boşaltılan tesislerin yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.
      © DHA
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    © DHA
    Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda 34 bin 572 metrekare alan üzerine kurulmuş olan yeme-içme ve konaklama tesisi 3 yıldır kaderine terk edildi.

    Hıdırnebi Yaylası'nda turizm tesisi işletmecisi Kahraman Akdoğan, yaylaya gelen turistlerin kalacak yeri olmadığı için geri döndüğünü belirtti:

    "Burası yıllardır kapalı. Güzelim tesis yıkılmaya başladı. Bizim içimiz gidiyor. Boş kalacağına bize versinler, biz işletelim. Binlerce turist geliyor buraya. Her gelen turist, gezdikten, fotoğraf çektirdikten sonra geri dönüyor. Kalacak yerleri yok. Gelip, gelip geri dönüyorlar. O alan yeniden faaliyete geçsin istiyoruz."

    Seher Akbulut da yaylaya gelen turistlerin kalacak yerleri olmadığını söyledi:

    "'Yaylakent' buraya yapıldığında çok heyecanlıydık. Burası tamamen gelişecek, diye bekledik ama 3 yıldır o alan boş. Gelen turistler kalacak yerleri olmadığı için geri dönüyorlar. Biz oranın yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Faaliyette olsa yaz kış burada turistler olur. Buralar şenlik olur. Turistler istediği hizmeti bulamayınca buraya bir daha gelmek istemiyorlar."

    ‘Yaz kış burada turistler olurdu’

    İşletme sahibi Mehmet Usta ise şunları söyledi:

    "Yaylamıza çok turist geliyor. Yaylada konaklama yok. Gelen turistler, burada kalmak, sabahları böyle bir temiz hava ile güzel doğa ile uyanmak istiyor ama gelen herkes geri dönmek zorunda kalıyor. Eskiden 'Yaylakent' açıktı. Yaz kış burada turistler olurdu ama şimdi gelen de hizmet bulamadığı için bir daha gelmek istemiyor. 'Yaylakent' turizme kazandırılsın, çürümeye bırakılmasın."
    Etiketler:
    tesis, Turizm, yayla, Karadeniz
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