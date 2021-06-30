Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asya temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Görüşmede, Bakan Akar tarafından, savunma, güvenlik ve savunma sanayisi dahil pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik iradenin ifade edildiği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev'in resmi davetlisi olarak geldiği başkent Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, ziyaretleri kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi.

Görüşmede, Akar'ın, Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını ortaya koyduğunu; çizilen bu çerçeve kapsamında savunma, güvenlik ve savunma sanayisi konuları dahil, pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik iradeyi ifade ettiği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

Aytmatov'un müze evine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretleri kapsamında, Kırgız edebiyatçı ve diplomat Cengiz Aytmatov'un müzesini de ziyaret etti.

Müzede, Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov'dan, Kırgız edebiyatçının hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgi alan Akar, Eldar'dan, babasıyla olan anılarını dinledi.

Akar, Aytmatov'un ödüllerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile çekilen fotoğraflarının bulunduğu odayı da gezdi.

Eldar Aytmatov, fotoğraflarla ilgili, "Babam geçirdiği kalp krizinin ardından Ankara'da hemen askeri hastaneye kaldırılmıştı. Orada Türk doktorlar tarafından tedavi altına alınmıştı. Sonrasında babamı hastanede Süleyman Demirel ve Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti." diyerek hatırasını paylaştı.

Akar, ziyaretin sonunda, müze şeref defterini imzaladı. Eldar Aytmatov'un ricası üzerine, müze şeref defterini, Cengiz Aytmatov'un hayattayken kullandığı çalışma masasına oturarak imzalayan Bakan Akar, deftere şunları yazdı:

Türk kültür dünyasının büyük mimarı Cengiz Aytmatov'un aziz hatırasına, ata toprağı Kırgızistan'a yaptığım resmi ziyaret vesilesiyle Türk dünyasının ortak değeri olan ve eserleriyle tüm dünyaya Türk kültür zenginliğini tanıtan Sayın Cengiz Aytmatov'un evini ziyaret etmekten, kıymetli ailesi ile tanışmaktan büyük bahtiyarlık duydum.

Yaşadığı dönemin acılarını, kederlerini, sevinçlerini, milli ve manevi değerlerini kendi ruh dünyasında yoğurarak eserlerine yansıtan bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov, Türk ve dünya edebiyatına büyük bir zenginlik kazandırmıştır. Eserleri, fikirleri ve kültür dünyamıza katkılarıyla asil milletimizin gurur ve ilham kaynağı olan büyük şahsiyet Cengiz Aytmatov'u, saygı ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Müze öncesinde Ata-Beyit Anıtı ile Cengiz Aytmatov'un mezarını da ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Tacikistan'a gitti.