Kadıköy'de 20 yaşındaki müzisyenin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu

Kadıköy'de dün sabah saatlerinde müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği yangının kundaklama sonucu çıktığı ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadıköy'de dün saat 07.00 sıralarında bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan 8 kişiden biri olan 20 yaşındaki Yusuf Can Döğüşçü'nün cesedine ulaşıldı. Döğüşçü'nün cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.

Battaniyeyi tutuşturup evi ateşe vermiş

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Polis, cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mahmut S.'nin daha önce yaşadığı daireye geldiğini ve içeri girip evde kalmak istediğini, evde yaşayanların ise Mahmut S.'ye izin vermemesi üzerine duruma öfkelenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak evi ateşe verdiği belirlendi.

Şüpheli Mahmut S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, genç müzisyenin geçen sene bir şarkıya çektiği klip ortaya çıktı.