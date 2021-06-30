İstanbul Bağcılar'da okul çatısında yangın

İstanbul Bağcılar Güneşli'de bulunan 4 katlı Kocayusuf ilkokulunun çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Bağcılar'daki Kocasinan Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Bağcılar Güneşli'de bulunan 4 katlı Kocayusuf ilkokulunun çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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