Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 130'u geçti

BBC'nin haberine göre, British Columbia eyaletinde Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde cuma gününden bu yana 130'dan fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

#Canada heatwave: Dozens dead as ‘heat dome’ causes historic high of almost 50C https://t.co/0T7RDaoZyx — The Independent (@Independent) June 30, 2021

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Yerel polis yetkilileri ölenlerin çoğunluğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

British Columbia, Alberta, Yukon ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.

British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, son olarak önceki gün Lytton kasabasında 47.9 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedilmişti.

I can't believe I am writing this.



Canada 🇨🇦 has obliterated its national all-time heat record *for the second day in a row*.



Before yesterday, greater than 45°C had never been recorded. As far as climatology is concerned, this is deeply shocking. pic.twitter.com/X9WJgtHgss — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 29, 2021

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Kanada Meteoroloji Hizmetleri, rekor sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de görüleceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri de yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında olduklarını belirterek, açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.