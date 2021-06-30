HDP de çekildi: Kadına Şiddet Komisyonu'nda AK Parti ve MHP üyeleri kaldı

CHP ve İYİ Parti'nin ardından HDP de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararı aldı. Komisyonda yalnızca AK Parti ve MHP üyeleri kaldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 'Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'ndan ilk olarak CHP'li üyeler çekildi. Daha sonra İYİ Parti de çekilme kararı aldı.

Komisyondan çekilen CHP'li milletvekilleri yürütülen çalışmayı eleştirmiş, 'Cumhur İttifakı’nın ajandası, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını meşrulaştıracak zemin yaratmak' demişti.

3 Parti'nin çekilmesiyle Araştırma Komisyonunda sadece AK Parti ve MHP'li üyeler kaldı.