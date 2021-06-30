Pelin Öztekin, 'Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?' mesajını gönderen Twitter kullanıcısını ifşa etti

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen 8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasıyla ilgili kendisine gelen bir mesajı "Sen kimsin peki, embesil" diyerek ifşa etti.
Öztekin'in paylaştığı ekran görüntüsünde, bir sosyal medya kullanıcısının "Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" diye yazdığı görülüyor.
Sen kimsin peki EMBESİL! @ferdem38 pic.twitter.com/clnXFlOqJa— Pelin Öztekin (@peliniioztekin) June 29, 2021
Öztekin, bu kişinin kendisini engellediğini de "İki dakikalık giderini, karakterini..." notuyla duyurdu.
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