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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Müsilajın yüzde 65'ini İBB topladı

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde, müsilajın yüzde 65'inin İBB tarafından toplandığı ifade edildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi internet sitesinde Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorunuyla ilgili yer alan haberde, "8 Haziran’da başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 244 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 765 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 21 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 65’ini ortadan kaldırdı" dendi.

    ibb.istanbul'da 'Müsilajın yüzde 65'ini İBB topladı' başlığıyla yayımlanan haberde, son iki günün rakamları şöyle aktarıldı:

    "28 Haziran 2021: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 516 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi.

     29 Haziran 2021: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 244 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 765 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi."

    'Çok yönlü müdahale'

    Haberde, büyükşehir belediyesinin Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaja karşı çok yönlü bir müdahale stratejisi izlediği belirtildi. Müsilajın hem denizden hem karadan temizlendiği aktarılan haberde, "Müsilajı bertaraf etme çalışmalarına, 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor" dendi. Haber, şöyle devam etti:

    'Zamandan tasarruf için Dökü-2 açık denizdeydi'

    • "Temizlik çalışmalarının yeni başladığı ve müsilajın yoğun olduğu dönemde İBB, her türlü taraklanmış malzemeyi taşımak için tasarlanmış dökü gemisini de göreve çıkardı. İBB Dökü -2 gemisi, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla DTG ve DYT’lerin topladığı müsilajı deniz üzerinde depoladı. Açık denizde yapılan çalışmalarda toplanan müsilajı, en uygun noktadan tahliye edilmesi işleminde kullanıldı. 8- 23 Haziran tarihleri arasında Caddebostan ve Kınalı Ada açıklarında yapılan temizlik çalışmalarında görev aldı. Topladığı müsilaj Haliç Tersanesi’nde vidanjörlerle çekilip bertaraf edildi. Ancak, bu süreçte yapısı gereği rüzgârlı ve dalgalı havalarda görev yapamayan çamur tarama teknesinin limanda kaldığı günlerde İBB Dökü-2’de çalışamadı.

    'Yeni yöntemler geliştirilince Dökü-2 limana çekildi'

    • Öte yandan hem ilk zamanlardaki yoğunluğun azalması hem de müsilajın daha verimli toplanmasına yönelik, kıyıdan vidanjörler vasıtasıyla çekme işlemi gibi yeni yöntemler saptandığından, Dökü-2 gemisi ve DTG geri plana alındı. Türk Loydu’nun belirlediği eksikliklerin giderilmesi için Eyüp Limanı’na çekildi. Bu süreçte İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen müsilaj temizlik çalışmalarına araç-gereç ve personel bakımından en güçlü desteği vermeyi ve bu konudaki tüm olanaklarını, gereksinimler doğrultusunda kullanmayı sürdürüyor."
    Etiketler:
    müsilaj, deniz salyası, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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