Emine Erdoğan: Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla çocuklarının yanındadır

Emine Erdoğan, devletin her zaman tüm imkanlarıyla çocukların yanında olduğunu belirterek, "2002'de koruyucu aile sayımız 515'ti. Bugün geldiğimiz noktada 6 bin 687 koruyucu ailemizin kanatları altında, tam 8 bin 141 yavrumuz yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin, "Her bir çocuk istismarı kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur" dedi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Koruyucu Aile Günü Tanıtımı' programında yaptığı konuşmada, 30 Haziran'ın 'Koruyucu Aile Günü' ilan edilmesi vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.