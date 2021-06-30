Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kanal İstanbul, yabancı askerlerin bulundurulmasına zemin hazırlamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında konuştu. Lavrov, "Kanal İstanbul'un yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ise "Ne kanal İstanbul’un Montrö’ye ne Montrö’nün kanal İstanbul’a bir etkisi var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gerçekleştirdikleri birebir ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın açıklaması için kameraların karşısına çıktı. İki bakan, turizmde iş birliğinden aşıya; Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar pek çok konuda Türk ve Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

#Canlı📡#Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ortak Basın Toplantısı 🇹🇷🇷🇺



📍Antalya https://t.co/hNKPXca7Ym — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 30, 2021

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Yaptıkları görüşmede Rusya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki gelişmelerin görüşüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dostum Sergey’le ikili çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Tesislerimiz salgına karşı hazır, Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var" dedi.

'Ne kanal İstanbul’un Montrö’ye ne Montrö’nün kanal İstanbul’a bir etkisi var'

Toplantının soru cevap kısmında Kanal İstanbul'a yönelik soruya cevap veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul’un ilk köprü temelini attık. O törenle kanal İstanbul’la ilgili görüşlerini sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyayla paylaştı. Boğaz’dan geçen trafik şu an ciddi risk oluşturuyor. 25 bin maksimum güvenli geçiş kapasitesi varken şu an bu rakam 45 bini geçti ve 78 bini aşacak. Bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamaları üzerinde ilgili birimlerimiz çalışıyor.

Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi var. Sizin de sorduğunuz gibi dışarıda da Türkiye’de de tartışmalar oluyor. Bu kanalın Montrö’ye etkisi var mı? Ne kanal İstanbul’un Montrö’ye ne Montrö’nün kanal İstanbul’a bir etkisi var. Ayrıca Montrö antlaşmasının nasıl revize edileceği ve sonlandırılacağı da yine Montrö anlaşmasının içerisinde var. Kanal İstanbul’la birlikte Montrö’de bir değişiklik olmayacak. Türkiye Montrö’ye bugüne kadar hep bağlı kalmış bir ülkedir. Projenin, Montrö Antlaşması ile herhangi bir ilgisi yoktur. Zaten Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması anlaşması yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aşı sertifikası önerimi dostum Sergey Lavrov’a ilettim. Diğer ülkelerden gelen turistler için yaptığımız uygulamaları Ruslar için de uyguluyoruz. İki doz aşı olan Rus turistlerden PCR testi istemiyoruz. Rus turist hangi aşıyı yaptırmışsa onu kabul ediyoruz. İster Sputnik olsun ister başka bir aşı. Rusya ile aşıların karşılıklı tanınmasını ilettik."

Libya'da geçici hükümetin ülkenin her köşesine ulaşmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü hepimizin hemfikir olduğu bir öncelik. Hepimiz buna bağlıyız. Libya'da umarım her şey şu anda planladığı gibi devam eder ve gerçekleştirilecek bir seçimle herkesi kapsayacak bir yönetim kurulur, ülkede barış ve istikrar tekrar sağlam bir şekilde tesis edilir" dedi.

Lavrov: Sputnik V aşısının Türkiye'deki üretiminin başlatılmasına büyük önem veriyoruz

"Liderlerimiz arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz" diyen Lavrov, "Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ve bu ülkedeki üretiminin başlatılmasına büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin devamı ve gelişimi için birlikte çalışacağız" dedi.

"Ticari ve ekonomik işbirliği ile ilgili Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki 17. toplantısının hazırlıklarını değerlendirdik. Toplantının en yakın zamanda Moskova'da yapılması planlanıyor" diyen Lavrov, şunları söyledi:

"Türk dostlarımızın kendi savunmalarını sağlamak amacıyla S-400 Triumf füze savunma sisteminin ilk alayını kullanma niyeti dahil olmak üzere, Türkiye'nin askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ilkeli tutumunu büyük memnuniyetle karşıladık"

Lavrov, Rus turistlerin sağlıklarının korunması için tüm önlemleri almaya hazır olduğu için Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi.

Kanal İstanbul'a ilişkin de açıklama yapan Rus bakan, "Kanal İstanbul'un yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır" dedi.

'Suriye topraklarında terörün nihai olarak kökünün kazınmasından yana olduğumuzu ifade ettik'

Lavrov, "Suriye topraklarında terörün nihai olarak kökünün kazınmasından yana olduğumuzu ifade ettik, istisnasız bir şekilde tüm Suriyelilere kapsamlı insani yardım sağlanmasının önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Lavorv, "Güven artırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine vurgu yaparak ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin uygulamadaki sorunları çözme konusunda Bakü ve Erivan'a yardım etme çabalarımızı yakından koordine etmeyi sürdürmeye karar verdik" diye konuştu.

‘Rusya Montrö sözleşmesinin uygulanması konusunda Türkiye ile olan etkileşiminden memnun

Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmelerde Kanal İstanbul’u inşa etme planlarının Karadeniz'deki yabancı devlet donanmalarının varlık parametrelerini etkilemeyeceğinin belirtildiğini hatırlatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Montrö anlaşmasının uygulanması konusunda Türk dostlarımızla, meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz. Bugün görüşmeler sırasında, Kanal İstanbul’un inşasına ilişkin planların Karadeniz'deki yabancı devletlerin donanmalarının varlık parametrelerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini tespit ettik.”

"Rusya ile ABD arasında stratejik istikrar konulu toplantı Temmuz ortasına kadar gerçekleşebilir" ifadelerini kullanan Lavrov, "Rusya ve ABD, stratejik istikrar alanında birbirlerinden neler bekleyebileceklerinin bilincinde" dedi.

Lavrov, "Rusya, ABD'ye siber güvenlik konusunda kapsamlı diyalog teklifinde bulundu, Washington öncelikle bilgisayar korsanlarıyla ilgili sorunun çözülmesi çağrısında bulundu" şeklinde konuştu.

'Rusya, ABD ile bir çıkar dengesi aramaya hazır’

Lavrov, “Moskova ABD ile bir çıkar dengesi aramaya hazırdır, Washington’un da bu duruma gelebilmesini umuyoruz, hem de sadece stratejik istikrar konusunda değil, aramızda sorun olan tüm konularda” diye konuştu

Rusya-ABD ilişkilerindeki mevcut krizin ABD’deki Barack Obama yönetimi tarafından kışkırtıldığını hatırlatan Lavrov, “Bizim sorunu çözmeye yönelik yaklaşımımız son derece kapsamlı, tüm bu sağlıksız ve kabul edilemez durumu sıfırlayalım” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Moskova'nın ‘sadece karşılıklı saygı temelinde ve birbirinin çıkar dengesi temelinde’ tüm bu konuları görüşmeye’ hazır olduğunu sözlerine ekledi.

‘Rusya ve ABD, stratejik istikrar alanında birbirlerinden neler bekleyebileceklerinin farkında’

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bildiğiniz üzere biz bir ‘güvenlik denklemi’ önerdik. Bu denklemi bulmak için nükleer, konvansiyonel, saldırı, savunma gibi stratejik istikrarı etkileyen istisnasız her tür silahı dikkate almak gerekir. Ve bu alanda birbirimizden ne bekleyeceğimiz konusunda karşılıklı anlayış söz konusu, müzakereler için yalnızca karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temelin müzakerelerin başlamasını mümkün kılacağı anlayışını hayata geçirmeye hazırız.”

Lavrov ve Çavuşoğlu’nun karşılıklı nezaketi böyle görüntülendi

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