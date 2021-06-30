Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'la ilgili 4 farklı dilde tweet: Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak Twitter hesabında dört farklı dilde paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Deutsche Bank'ı da etiketleyerek "Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Uluslararası firma ve kuruluşlara seslenen CHP lideri, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere 4 farklı dilde yaptığı paylaşımlara Deutsche Bank'ı da etiketledi.

İlk olarak "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, tweetlerinin tümünde Kanal İstanbul’un Türkiye’nin ulusal çıkarları ve uluslararası iklim politikalarıyla bağdaşmaması nedeniyle, projeyi finanse edenlere Hazine’den ödeme yapılmayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, projenin yol açacağı tahribat nedeniyle tazminat talep edileceğini de kaydetti.

Institutionen, die Kanal Istanbul finanzieren, welches den Interessen der Nation und der Weltklimapolitik zuwider ist werden keine Erstattung aus dem türkischen Finanzministerium erhalten. Entschädigung wird für die Zerstörung unserer Natur abgefordert die das Projekt verursacht. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2021

لن تتمكن المؤسسات التي ستمول مشروع "قناة اسطنبول" ، الذي يتعارض مع مصالح أمتي وسياسة المناخ العالمية ، من الحصول على تعويضات من خزينة الجمهورية التركية. كما سيتم طلب تعويض عن أي ضرر طبيعي ناتج عن المشروع على الأراضي التركية. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2021

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