Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'la ilgili 4 farklı dilde tweet: Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.
Uluslararası firma ve kuruluşlara seslenen CHP lideri, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere 4 farklı dilde yaptığı paylaşımlara Deutsche Bank'ı da etiketledi.
Kılıçdaroğlu ayrıca, projenin yol açacağı tahribat nedeniyle tazminat talep edileceğini de kaydetti.
Institutionen, die Kanal Istanbul finanzieren, welches den Interessen der Nation und der Weltklimapolitik zuwider ist werden keine Erstattung aus dem türkischen Finanzministerium erhalten. Entschädigung wird für die Zerstörung unserer Natur abgefordert die das Projekt verursacht.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2021
لن تتمكن المؤسسات التي ستمول مشروع "قناة اسطنبول" ، الذي يتعارض مع مصالح أمتي وسياسة المناخ العالمية ، من الحصول على تعويضات من خزينة الجمهورية التركية. كما سيتم طلب تعويض عن أي ضرر طبيعي ناتج عن المشروع على الأراضي التركية.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2021
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