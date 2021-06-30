Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na salı günü düzenlenen CHP grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
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