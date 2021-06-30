Cumhuriyet tarihinin bir seferde en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

Gaziantep'te, 5 ay süren takibin ardından 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen, 'Vatan' ismi verilen ve 311 şüpheliyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda, 253 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Vatan' operasyonunun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik bir seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik olarak takip yapan polis ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı 311 şüpheliyi belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla isim ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti 265 adrese eş zamanlı 'Vatan' adı verilen operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonlarda 253 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 tabanca, 8 tüfekle her türden uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında halen operasyonların devam ettiği belirtilirken, adreslerinde bulunamayan 58 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Vali Gül, 2 bin 124 polisin katılımıyla oluşturulan 388 ekibin yer aldığı operasyonda, şüphelilerin 5 aylık çalışmayla tespit edilip nokta operasyonuyla yakalandığını dile getirerek, bundan sonraki süreçte de uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini kaydetti.

Öte yandan 253 şüphelinin, emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.