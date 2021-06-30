Milli Savunma Bakanı Akar: Tacikistan ile güvenlik ve savunma sanayi konularında iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asya temasları kapsamında Tacikistan'ın Türkiye'nin Asya'daki önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Tacikistan ile güvenlik ve savunma sanayi konularında iş birliğini derinleştirmeye hazırız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asya temasları kapsamında Tacikistan'a geldi. Bakan Akar burada, Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şerali Mirzo ile görüştü.

'Kardeş, akraba vatan' olarak nitelendirdiği Tacikistan’ın, Türkiye’nin Orta Asya’daki önemli bir ortağı olduğunu belirten Akar, başta Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere iki ülke arasında önemli tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu dile getirdi.

Tacikistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümünü kutlayan Akar, Tacikistan’ın dünyaya açılma ve küresel ekonomiye bağlanma yönündeki başarılı adımlarının herkes tarafından takip edildiğini söyledi.

"Savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularında iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız" diyen Akar, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olduklarını da ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yapılacak çalışmalarla daha da ileriye taşınacağına yönelik inancını ifade eden Akar, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.