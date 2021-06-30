Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş ve üstü ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren üçüncü doz aşı olabilir

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamalarda koronavirüs aşısında üçüncü dozun yarından itibaren 50 yaş ve üstü ile sağlık çalışanlarına yapılabileceğini belirtti.