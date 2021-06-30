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    Çorlu Tren Kazası'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz'e yine soruşturma açıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106301044859258-corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oze-yine-sorusturma-acildi/

    Çorlu Tren Kazası'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz hakkında yine soruşturma başlatıldı. Mısra Öz, "Üç yıldır gerçek sorumluları yargılayamayan, dört sanıkla üç yıl geçirenleri tabii ki eleştireceğim" dedi.

    Hakkında soruşturma açılan Mısra Öz, “Ben dokuz yaşında pırıl pırıl evladımı kaybettim. Bu soruşturmalara acıyarak bakıyorum. Üç yıldır gerçek sorumluları yargılayamayan, dört sanıkla üç yıl geçirenleri tabii ki eleştireceğim” dedi.

    Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu'daki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz hakkında 'mahkeme heyetine hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Anne Öz, facianın 3’üncü yıldönümüne 1 hafta kala karakola ifadeye çağırıldığını duyurdu.

    '25 kişi öldü, kimse ceza almadı, bana 4 soruşturma açıldı'

    BirGün’e konuşan Öz, “Evladım öldü benim be!” diye isyan etti.

    Çorlu davasının üçüncü yıldönümüne giderken bu süre içerisinde bir kişinin bile tutuklanmadığını hatırlatan Öz, “Hiç kimse ceza almadı. 25 kişi gitti. İnsanların öldüğü, evladımın öldüğü böyle bir olayda bu bana açılmış olan dördüncü soruşturma. İkisi ise davaya dönüştü. Üç yıldır gerçek sorumluları yargılayamayan, dört sanıkla üç yıl geçiren, 25 kişi ölmüşken oturup tweet inceleyen bir heyeti bağrıma basamam. Tabii ki eleştireceğim. Ağır eleştirilere katlanamıyorsanız zaten o koltuklarda oturmayın” diye konuştu.

    'Acıyarak bakıyorum'

    Kendisine açılan soruşturmaya tepki gösteren Mısra Öz, asıl yargılanması gerekenin katiller olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti için “Çünkü oturup sosyal medyayı takip etmek, çok konuşanı veya eleştireni susturmak daha çok işlerine geliyor” ifadelerini kullanan Öz, davalarından vazgeçmeyeceklerinin de altını çizdi.

    Adalete acıyarak baktığını vurgulayan Öz, sözlerini şöyle noktaladı: “Zaten adaletin rayların altında kaldığına üç yıldır şahit oluyoruz ama biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ben dokuz yaşında pırıl pırıl evladımı, çocuğumu kaybettim. Kusura bakmasınlar. Benim bir tane çocuğum vardı. Anne olma hakkımı elimden aldılar. Çocuğum gitti benim. Elim bomboş kaldı. Bu soruşturmalara, adalete acıyarak bakıyorum. Çorlu’nun yıldönümüne bir hafta kaldı. Biz aileler, geriye dönük, olaydan önce son bir hafta neler yaşamıştık diye hüzün dolu anlar yaşarken, bu soruşturmayı utanmadan başlatabiliyorlar. Hakkını veremedikleri o makama üzülüyorum. Ben adalet istemeye devam edeceğim."

    Etiketler:
    Mahkeme, Soruşturma, Çorlu Tren Kazası, Çorlu, Mısra Öz Sel
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