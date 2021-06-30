Bakan Varank: Dream Games, Türkiye'nin yeni Turcorn'u oldu

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023'e kadar 10 "Turcorn" çıkarma hedefine bir basamak daha ilerlediklerini belirtti.
Bakan Varank, paylaşımında, "155 milyon dolar yatırım alarak 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye'nin yeni Turcon'u oldu." ifadesini kullandı.
2023’e kadar 10 #Turcorn çıkarma hedefimizde bir basamak daha ilerledik.— Mustafa Varank (@varank) June 30, 2021
155 milyon $ yatırım alarak 1 Milyar $ üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye’nin yeni Turcon’u oldu. 🇹🇷
Tebrikler @dreamgamescom 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/PU1vwPSzwq
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