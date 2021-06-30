BBP lideri Destici: Ülke kaynakları yolsuzlukla hiç edilirse elbette bu millet ekonomik sıkıntı çeker

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzlukla hiç edilirse, adam kayırmacılık yapılırsa, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazançla değil, gayri meşru ile kazandıklarını yurt dışına çıkarırlarsa elbette bu millet ekonomik sıkıntı çeker" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sinop’taki 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Yolsuzluk ve adam kayırma konusunda konuşan Desteci, ülke kaynaklarının çarçur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, konuşmasında Sinop’un partisinin kalesi yapacağını söyleyen Destici, “Bu ülkenin kaynakları doğru bir şekilde kullanıldığında, çarçur edilmediğinde, yolsuzluğa ve adam kayırmacılığına kurban edilmediğinde herkese yeter. Herkes insanca yaşamı gerçekleştirir. Ama ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzlukla hiç edilirse, adam kayırmacılık yapılırsa, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazançla değil, gayri meşru ile kazandıklarını yurt dışına çıkarırlarsa elbette bu millet ekonomik sıkıntı çeker” dedi.

'Kim alırsa kendi nasibine düşeni alsın'

Mustafa Destici, “Tarihe bakacağız. Olup bitenlere bakacağız. İbret alacağız. Ben herkese söylüyorum. Kim alırsa kendi nasibine düşeni alsın. Bakın yakın zamanda Libya’da bir Kaddafi örneği var. Irak’ta bir Saddam örneği var. Aynı şey hemen hemen bütün ülkeler için geçerli. Bu söylediğim isimler ülkelerini yönetirken vatandaşlarından, ülkelerinden çaldıkları diyeyim, gayri meşru yollarla elde ettikleri paraları ya da dış devletlerin himayesinde hakları olmadan kazandıkları paraları götürdüler yabancı ülke bankalarına yatırdılar” diye konuştu.

Destici konuşmasını şöyle sürdürdü: