Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı: Eski sevgilisine tutuklama talebi

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar, savcılık tarafından serbest bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.