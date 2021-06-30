Ankara'da bir binanın temeli kaydı, 4 bina tahliye edildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın temelin kayma meydana geldi. Temeli kayan bina boşaltılırken, çevredeki 4 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çankaya ilçesinde Günebakan Sokak’ta bulunan Ulukürüz Apartmanı’nın, alt kısmında bulunan inşaat nedeniyle binanın temelinde kayma meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine çok sayıda polis, itfaiye Başkentgaz ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina tahliye edilirken, Mektep Sokak’ta bulunan 4 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ekiplerin kontrolünde binadan eşyalarını aldıkları görüldü.

Tahliye edilen 145 kişinin sokakta bekleyişi sürdüğü bildirildi.

Olay yerindeki inceleme sürüyor.