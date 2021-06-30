Serdar Ekşioğlu: Konuşacak çok şey var ve konuşacağım, bundan sonrası tufan

Sedat Peker'le yaptığı görüşmeyle gündeme gelen Serdar Ekşioğlu, akaryakıt şirketinin kapatılmasına tepki göstererek, “Konuşacak çok şey var ve konuşacağım. Bundan sonrası benim için tufan” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in, görüşme videosunu yayınlamasıyla gündeme gelen Serdar Ekşioğlu, akaryakıt şirketi Lazoil'in, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından kapatıldığını ve batırıldığı iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Serdar Ekşioğlu, “Böyle güzel ve dürüst iş yapan dağıtım şirketini sırf 60 bin ton yakıt satamadık diye EPDK tarafından önce kapatıldı sonra batırdınız. Ama ne kadar kaçakçılıkla alakalı soruşturma yiyen şirket varsa hepsi açık. Yatacak yeriniz yok. Allahınızdan bulun. Bunca emeğe alın terine yazık değil mi? Bu ülkede düzgün iş yapmanın bedeli bu mudur Sn. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan?” ifadelerini kullandı.

Bunca emeğe alın terine yazık değil mi? Bu ülke de düzgün iş yapmanın beledi bu mudur Sn:Cumhurbaşkanım @RTErdogan ? — Serdar EKŞİOĞLU (@serdareksiogluu) June 30, 2021

Şirket hakkında kaçakçılık suçlamasıyla herhangi bir soruşturma olmadığını söyleyen Ekşioğlu, şöyle devam etti:

“Konuşacak çok şey var bundan sonra ve konuşacağım. 6 aydır bir tane muhatap bulamadım derdimi anlatacağım. Bu ülke de dürüst iş yapmanın bedeli buymuş arkadaş. 15 milyon kredi kullanmış bir şirket ve tek bir kuruş vergi ve SSK borcu olmayan bir dağıtım firması. Şimdi benim ekmeğime, emeğime çöktünüz. Bundan sonra EPDK Başkanı ve Petrol Dairesi Başkanı tarafından nasıl yavaş yavaş ve acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Bundan sonrası benim için tufan.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Serdar Ekşioğlu, “Sn Süleyman Soylu, siz de size bağlı olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz, Ekşioğlu dağıtım şirketi herhangi bir usulsüzlük yapmış mıdır diye. Tek bir usulsüzlük yapmışsak vereceğiniz her cezaya razıyım. Değilse Allah'tan bulsun sebep olan kimse” dedi.