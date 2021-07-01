Bursa’da eğitim uçağı, meyve bahçesine mecburi iniş yaptı

Bursa'da dün motoru arıza yaptığı için armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının enkazı, ekipler tarafından kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen uçak, vinç yardımıyla Yuneseli Havaalanı’na götürülürken, meraklı kalabalık, enkazın kaldırılışını film izler gibi izledi.

Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait Cesna tipi eğitim uçağı dün sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.

Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı. Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Uçağın enkazı, vinç yardımıyla kaldırıldı

Bu akşam saatlerinde meyve bahçesinde bulunan ve kullanılamaz hale gelen uçağın enkazı, vinç tarafından kaldırıldı.

Ekipler tarafından kanatları kesilen uçak daha sonra vinçe yüklendi. Uçak, yetkililer tarafından inceleme yapılmak üzere Yunuseli Havaalanı’na götürüldü.