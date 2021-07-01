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    Şiddet gören kadın yetkililere seslendi: Bana yardım edin, yaşamak istiyorum

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107011044861390-siddet-goren-kadin-yetkililere-seslendi/

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Derya Yavuzyiğit, eşi R.Y.'den evlendiği ilk günden bu yana şiddet gördüğünü söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma sürecinin devam ettiğini belirten Yavuzyiğit, "Bana yardım edin. Ben yaşamak istiyorum" diyerek yetkililere seslendi. 

    Altı yıldır evli olduğu eşinden evliliğinin ilk gününden bu yana şiddet gören Derya Yavuzyiğit, eşinden boşanmak için yaklaşık bir buçuk yıldır verdiği mücadeleye değindi.

    'Sürekli fiziksel şiddete uğruyorum, psikolojik şiddet zaten hiç bitmedi'

    Fiziksel ve psikolojik şiddetlerinin devam ettiğini ifade eden üç çocuk annesi Derya Yavuzyiğit, “Bir buçuk yıldır boşanma aşamasındayız, ayrı yaşıyoruz. Aramızda sürekli davalar, darp, şikayet, tehdit var. Çocuklarımı alıp verdiğim zamanlarda bunu sürekli yaşıyorum. Bana vuruyor, elinde telefon varsa telefon atıyor. Sürekli bir fiziksel şiddete de uğruyorum. Psikolojik şiddet zaten hiç bitmedi, devam ediyor da. Eşim beni her defasında tehdit ediyor. Mahkememiz devam ediyor. Davayı ben açtım. Çekişmeli bir dava. Erkek kardeşimle yaşıyorum. Eşimin hiçbir katkısı olmadan tamamen aile desteğiyle yaşıyorum. Ama eşim yine de anlamıyor ve beni sürekli rahatsız edip tehdit etmeye devam ediyor. Sürekli psikolojik bir baskı içerisindeyim” dedi.

    'Seni öldüreceğim, benim elimden öleceksin'

    “Giyimimden gittiğim yere kadar hala bana karışmak istiyor” diyen Derya Yavuzyiğit, “Benim giyimimden gittiğim yere kadar hala karışmak işitiyor. Mesela, pantolon giyip dışarı çıktığımda, ‘Neden pantolon giydin?’ diye başlıyor ve sonrasında, ‘Seni öldüreceğim. Senin sonun ölüm olacak. Benim elimden öleceksin. Böyle anne olacağına, olmasın’ diyor. Tehditler de bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

    © İHA
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    Bir buçuk yıl önce evde dayak yediği anda kaçtığını belirten Yavuzyiğit, “O halde karakola yalın ayak gittim ve ilk davamı bu şekilde açtım. Bu olayın ardından ve daha sonrasında da darp raporları aldım. Sosyal medyada yaydığım olay ise 3-4 gün önce yaşandı. Bu esnada da kapımı delik deşik yaptı” şeklinde konuştu.

    'Dosya 'Kovuşturmaya yer olmadı' diyerek bitiriliyor'

    Dört gün önce eşinden şikayetçi olduğuna ve uzaklaştırma kararı talep ettiğine de değinen Derya Yavuzyiğit, “Uzaklaştırma kararı sadece hakaret üzerine verilmiş. Uzaklaştırma vermemişler. Ben de buna dayanamayarak internet üzerinden böyle bir paylaşım yapmak zorunda kaldım. Bugün tekrar bir dosya açıldı. İfademi verdim. Videoyu delil olarak gösterdim. Daha önceden defalarca uzaklaştırma aldım. Ama zaten uzaklaştırma alsam da ihlal ediyor. İhlal ettiğini kanıtladığımda bu dosya sonrasında kovuşturmaya yer olmadı diyerek bitiriliyor. Uzaklaştırma da ihlaller de bir sonuç vermiyor. Ben artık devlet büyüklerinin bana yardım etmelerini istiyorum. Bana yardım edin. Ben yaşamak istiyorum. Üç çocuğumla herkesin yaşadığı gibi normal bir hayat yaşamak istiyorum. Ama eşim bana bu izni vermiyor, bunu yapamıyorum” diye konuştu.

    'Çocuklarım korktu ve koltuk arkasına saklandı'

    Eşinin kendisinden boşanmayı kabul etmediğini de söyleyen Derya Yavuzyiğit, “Çocuk velayetimiz de çekişmeli geçiyor. Beni hala o evdeymişim gibi yaşatmak istiyor. Onun yasakları, kuralları nasılsa o şekilde yaşamamı istiyor” ifadelerine yer vererek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile ilgili de açıklama yaptı. Yavuzyiğit, “O gün çocukları getirmişti. Ben de evimin önüne indim almak için. Baş örtüm de geriden bağlıydı. Bu yüzden küfür etmeye başladı. O bağırmaya başlayınca biz hemen eve kaçtık. Çocuklarla birlikte binaya koştum ve dış kapıyı kapattım. Başkalarının ziline basarak açtırmış kapıyı. Böyle bir şeyi yapacağını tahmin ettiğim için kapıyı kilitledim. Böyle bir şeyi bekliyordum. Çünkü sinirlenince kendi hakimiyetini kaybeden bir insan. Kapıya dayandı ve açmamı söyledi. Sonrasında kapımın yan tarafında inşaattan kalan fayanslar vardı. Vuracak hiçbir şey bulamayınca onlarla kapıma vurmaya başladı. Kapımı deldi. Kilit yerine sürekli vurarak kapımı açmaya çalıştı. O an korktum. Herkes polisi aradı. Polis gelene kadar devam etti. Ben de portmantoyu çekip çocuklarla kendimi odaya kilitlemek zorunda kaldım. Çocuklarım da korktu, ağladı ve koltukların arkasına saklandı. Çocuklarım herhangi bir zamanda bir kapı zilinin sesini duysa koltukların arkasına saklanıp, ‘Anne delikten bak, kimin geldiğini gör’ diyorlar. Benim ve çocuklarımın bunları yaşamaya hakkı yok” dedi.

    'Boşanmayı kabul edeceğini söylediğinde önüme şart koyuyor'

    © DHA
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    Bir buçuk yıldır sesini duyuramadığı ve her hafta eşiyle sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Yavuzyiğit, “Boşanmayı kabul edeceğini söylediğinde önüme şart koyuyor. ‘Çocukları bana vereceksin. Bu eve nasıl geldiysen öyle gideceksin. Asla sana çocukları vermem. Tek başına gideceksin. Ancak bu şekilde ayrılırsın’ diyor. Çocuklarla birlikte ondan ayrı yaşayacaksam da, ‘Ben nasıl istiyorsam o şekilde yaşayacaksın. Benim sınırlarım dışına çıkmayacaksın’ diyor. Sürekli onun dediği olacak. Sürekli bir psikolojik baskı ortada. Evliliğimin süresince de bu böyle oldu. Sürekli bir şeyleri dayatırdı ve sonunda şiddete başvururdu” ifadelerini kullandı.

    “Kendi adıma bu süreç için çok geç kaldığımı ve benim için geç kalındığını düşünüyorum” diyen Derya Yavuzyiğit, “Buradan herkese de sesleniyorum. Gerçekten korkmayın. Yapacak olan her türlü yapar. Geç kaldığım için pişmanlığını yaşıyorum. Daha önce çocuklarımı o evden kurtarmalıydım, diyorum şimdi” diye konuştu.

    Evinden tek başına çıkıp bir yere gidemediğini belirten Yavuzyiğit, “Dışarı çıktığımda korkarak çıkıyorum. Sosyal medyada paylaşım yapamıyorum. Nerede paylaşım yapsam hemen oraya anında geliyor. Sürekli beni tehdit ediyor. Yolda beni gördüğünde üzerime araba sürüyor. Küfür ediyor. Sürekli insanların içinde beni rezil ediyor” şeklinde konuştu.

    Son bir hafta içerisinde açtırdığı dava dosyalarına da değinen Yavuzyiğit, korkuma talebinde bulunduğunu ve kararın sonuçlanmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Şiddet, Darp, Kadın, Kadına şiddet
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