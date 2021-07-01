Çanakkale’de bir başka Elmalı vakası: Çocuklar istismarı günlüklerinde anlattı, üvey baba ilk duruşmada tahliye edildi

Türkiye, uğradıkları cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlatan kardeşleri konuşurken benzer bir olayın da Çanakkale’de yaşandığı ortaya çıktı.

Çanakkale'de 10 yaşındaki ikiz kardeşlerin cinsel istismara maruz kaldığını anlattıkları günlüklerinin ortaya çıkmasıyla üvey baba, üvey abi, anne ve bir kişi hakkında dava açıldı. Tek tutuklu sanık olan üvey baba ilk duruşmada tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre; Çanakkale’de 10 yaşındaki ikiz kız kardeşin tuttuğu günlük uğradıkları cinsel istismarı ortaya çıkardı. Çocukları istismar ettiği öne sürülen üvey baba G.A (43)., üvey abi U.A (17), arkadaşı S.B (17) ve istismara göz yumduğu iddia edilen anne B.T, hakkında dava açıldı. Tutuklu yargılanan üvey baba G. A., ilk duruşmada tahliye edildi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Çanakkale’de babalarından ayrıldıktan sonra G.A. (43) ile evlenen anneleriyle birlikte Çanakkale’de yaşayan ikiz kardeşler, tatil için İzmir’de yaşayan babalarının yanına gittiklerinde cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı. İkizlerin günlüklerini okuyan halaları, çocukların 2017 ile 2020 yılları arasında üvey baba G.A. (43), üvey abi U.A. (17) ve arkadaşı S.B’nin (17) istismarına uğradıklarını, annelerinin de duruma göz yumduğunu detaylarıyla anlattıklarını fark etti.

Çocukların ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan üvey baba G. A tutuklandı, anne B.T., üvey abi U.A ve arkadaşı S.B. ise serbest bırakıldı.

Üvey baba G.A ve anne B.T, hakkında ağır ceza mahkemesinde yargılanmak üzere iddianame hazırlanırken, 19 yaşından küçük olan ve “suça sürüklenen çocuk” olarak kabul edilen U.A ve S.B’nin dosyaları Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, 2017 yılında üvey abi U.A ve anne B.T’nin ikiz kız çocuklardan birini zorla ormanlık alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasına da yer verildi.

Ayrıca iddianamede Çocuk İzleme Merkezi’nde adli görüşmeci tarafından düzenlenen adli görüşme değerlendirme raporu da yer aldı. Çocukların istismara uğradıkları kanaatine varıldı.