Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde 1 tutuklama

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

Senem T. ve T.Y. bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise 'ev hapsi' şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

22 yaşındaki G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Elif'in annesi Hacer Çakal, kızının arkadaşlarını suçlayarak "Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" demişti.