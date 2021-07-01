Kayıt
11:40 01 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Uzmanlardan rehavet uyarısı: Eylül-ekim aylarında dördüncü dalgayı görebiliriz

    © AFP 2021 / ADEM ALTAN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664215_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_29c8eae565e3827b82070da04bf8b87b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107011044862689-uzmanlardan-rehavet-uyarisi-eylul-ekim-aylarinda-dorduncu-dalgayi-gorebiliriz/

    Türkiye genelinde kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabına geçildi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Rehavet konusunda endişeli olan uzmanlar ise, "Tedbirlere uymaz, aşılama hızında da düşüş olursa Eylül-Ekim aylarında Türkiye dördüncü dalgayı görebilir" uyarısında bulundu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar, bugünden itibaren İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda kaldırıldı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00’ten itibaren hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.

    Uzmanlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı dönemde alınan normalleşme kararından dolayı endişeli.

    Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 600 bini geçerek 50 milyona dayandı. Birinci doz uygulananların sayısı 34 milyon 500 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı. Rusya’dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucu istenmesi gerektiğine değinen uzmanlar, yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

    Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanandan çok daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı.

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
    15 aydır uygulanan kısıtlamalar sona erdi
    Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Balık, "Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa Eylül, Ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" diye konuştu. 

    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da, "Çift doz mRNA aşısı olanların delta varyanta karşı yüzde 90 oranında korunduğu anlaşıldı. Şayet Ağustos bitmeden ülke genelinde çift doz aşılananların sayısı yüzde 60’ı geçerse önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel riskleri aşağı çekmiş oluruz" dedi.

    Bayram önemli

    60 yaş ve üzerinde ciddi oranda aşılama yapıldığından hastalığın ağırlıklı olarak aşılanmayan genç kuşakta görüldüğünü belirten Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut ise uyarılarını şöyle sıralıyor:

    • "Yeni varyant önceki türlere göre yüzde 60 daha hızlı bulaşıyor. Sinovac aşısının yeni varyanta karşı yüzde 20 etkin olduğu saptandı. Böyle bir ortamda normalleşmeye gidilmesi, bir yandan da Rus turistlerin sıkı tedbirlerden geçmeden ülkeye gelmeleri bizleri endişelendiriyor. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamalı. Kurban Bayramı’nda umursamazlık olursa sonraki haftalarda ciddi sıkıntılar yaşarız. Sonbaharda dördüncü dalgaya neden olabilir.”

    'İki doz yaptıranların oranı yüzde 20'yi bulmadı'

    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir, Delta’nın bugüne kadar görülen tüm varyantlardan daha hızlı ve kolay bulaştığını hatırlattı. Demir, "Ülkemizde ikinci doz aşısını olanların oranı yüzde 20’yi bile bulmuş değilken, Rus ve İngiliz turistlerin kollarını sallayarak gelmeleri endişe veriyor. 1 Temmuz ve özellikle Kurban Bayramı’nda hiçbir şey olmamış gibi davranır, tedbiri elden bırakırsak çok açık söylüyorum, Eylül ayında 4. dalga kapıyı çalar. Temmuz sonuna kadar ikinci dozu tamamlanmış kişi sayısı 50 milyon bandına gelmiş olmalı. Aşı gerileme olursa delta hızla Anadolu’ya yayılacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 

    '2 metre mesafe korunmalı'

    Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İftihar Köksal ise, "Genel anlamda yasakların kalkması, kişisel önlemlerin kalkması anlamına gelmiyor. Tüm dünyada Delta varyantı alarmı varken, tam olarak özgürleştiğimizi söyleyemeyiz. Ancak açık ortamda bile olsa iki kişi ya da daha kalabalık olunan durumlarda iki metre mesafe mutlaka korunmalı. Aşı olunsa da maske ve mesafeden asla taviz verilmemeli" dedi. 

    'Maske ve mesafeden taviz vermeyin'

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz de, "Halkımız tedbirleri bırakırsa 4. dalga ağustos-eylül aylarında olacak diye korkuyorum. Hastalığa karşı aşı ile en etkili koruma 2. dozdan iki hafta sonra başlıyor, bu nedenle ilk dozdan sonra maske ve mesafe gibi kişisel korunma yöntemlerinden kesinlikle taviz verilmemeli" dedi. 

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet