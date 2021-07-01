Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinin camından ateş açtı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün trafikteki görüntüleri ortaya çıktı. Buna göre Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.

Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinin camından ateş açtıhttps://t.co/YvT7Y8cOsu pic.twitter.com/jzAqhcN4X3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 1, 2021

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