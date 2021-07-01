Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda hamdolsun 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılama çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" bilgisini verdiği açıklamasına şöyle devam etti:

"Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa; siyasette de yerli ve millî her adımı yok etmeye çalışan, dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. pic.twitter.com/xmtfhI7m0s — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2021

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