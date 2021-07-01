AK Parti'den Hayvan Hakları Yasası açıklaması: Mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu.

Ünal, tekliften detayları da şöyle paylaştı:

“Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan temel bakış açımız şudur; hayvanlar bir mal eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilmekte, TCK 151’de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasın a getirilip suç kapsamına alınmaktadır ki bu düzenlemenin en temel noktasını bu oluşturmaktadır.

Suç olarak düzenlenecek fiiller

Kanun teklifimizde bir taraftantemin edilirken, diğer taraftan da hayvanların insanlarla birlikte insanların refah, huzur ve sağlığına tehdit oluşturmadan bir ahenk içerisinde yaşamalarını temin etmek ve hayvanların refahını sağlamayı temel almaktadır. Bu bakış açımızdaki değişiklik çerçevesinde, yani hayvanlar artık mal olmaktan görülmekten ziyade bir can olarak görülmesi bu bağlamda diğer taraftan da hayvanların icra konusu olmaktan, sahiplerinin borçlarından dolayı özel ilgili ve refakat amacıyla bakılan hayvanların da haczedilmesi de bu bakış açısıyla birlikte ortadan kalkmaktadır

İster sahipli ister sahipsiz olsun hayvanlara karşı gerçekleştirilen, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak düzenlenmektedir. Bazı durumlarda hayvanlar sahiplerinden ayrı olarak düşünülmekte ve hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikâyet hakkı kullanılmasa dahi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca durum takip edilecektir. Suç teşkil eden fiillerin sahibi tarafından hayvanına sahip olduğu hayvana karşı işlenmesi durumunda da hem Tarım ve Orman Bakanlığımızca hem de adli mercilerce süreç takip edilecektir.

Tehlikeli türlere sahip olanların ise hayvanlarını kısırlaştırıp, kayıt belgesi alarak, ağızlıksız dolaştırmayarak, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere girmeme, bu şartlarda mevcut hayvanına ölünceye kadar bakabilirsin demekteyiz.

Kara ve su sirkleriyle yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanmasıdır. Mevcut işletmelerin ise uhdesinde bulunan hayvanların doğal yaşam süresine bağlı olarak tasfiyesi ön görülmektedir."