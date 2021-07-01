İsrail'de son 3 ayın en yüksek vaka sayısı

İsrail'de yeni Delta varyantının yayılması kontrol edilmeye çalışılırken, son üç ayın en yüksek günlük enfeksiyon oranı bildirildi.

Koronavirüs aşılarında dünya lideri olan İsrail, yeni delta varyantının yayılmasını kontrol altına almak için çabalarken üç ayın en yüksek günlük enfeksiyon oranını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 307 yeni vaka bildirdi ve önümüzdeki günlerde daha da artabileceği kaydedildi.

İsrail'de uygulanan hızlı aşılama süreci sayesinde, ülkedeki işletmeler, okullar ve etkinlik mekanları yeniden açılmıştı.

Öte yandan,de dün yaptığı açıklamada çocukların aşılama sürecinin de başlatılacağını duyurmuştu.

İsrail'in 9.3 milyonluk nüfusunun 5.1'i iki doz aşılanırken, bu hafta en çok vaka sayısının kaydedilmesi üzerine insanların kapalı alanlarda maske takmasını zorunlu kılan bir kural yeniden yürürlüğe sokuldu ve Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda alınacak önlemler için yeni bir yetkili atandı.

İçişleri Bakanı Ayelet Shaked ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'gidişat kötüleşirse havaalanını kapatmaya da hazır olduklarını' söyledi.

Haaretz gazetesi ise, hükümetin aşılı ve aşısız vatandaşlar arasında belirli mekanlara ve etkinliklere erişimde ayrım yapan 'Yeşil Geçiş' sistemini geri getirmeyi düşündüklerini bildirdi.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle de, sınırların yeniden açılması 1 Ağustos'a erteledi.