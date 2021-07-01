AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Elmalı davası açıklaması: Yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı davasını yakından takip ettiklerini belirterek "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak bilinen çocuk istismarı olayına değinen Çelik, "AK Parti olarak davayı yakından takip ediyoruz" dedi. Çelik, "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi.

Parti olarak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyleyen Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Çelik'in açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz törenleri: 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarıyla, milletimizin direnişiyle, milletimizin darbe girişimini bertaraf ettiği milli bir gün. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla anılacak. Her sene Cumhurbaşkanımızın katılmasıyla değerlendirilen milli bir günümüz.

20 Temmuz törenleri: 20 Temmuz törenlerine Cumhurbaşkanımız daha önce de katılıyordu. Bu sene önemli bir anlamı olacak. KKTC'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı şekilde gösterecek.

Akşener'in sözleri: Sömürge valisi ifadesi yakışıksız bir ifadedir. Doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı milletimizin oylarıyla seçilmiştir, Türk devletini temsil etmektedir, orduların başkomutanıdır. Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Biz kurumlarla ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştirisi sınırı ile hakaret sınırını siyasetçi belirleyemezse öyle bir atmosfer ortaya çıkar ki siyasetçi meşruiyet alanını zedeler.