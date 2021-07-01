Erdoğan: İktidara geldiğimiz günden beri kadına yönellik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bizim inancımızda asıl olan insandır. Diğer tür ayrımlar, diğer tüm vasıflar, diğer tüm farklılılar bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Erkek ve kadının müşterek varlığıyla ortaya çıkar, mana kazanır ve devam eder. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflamasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde yeri yoktur. Şayet bu noktada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafında erkek, bir tarafında kadın vardır. Ailede kadın ne kadar sorumluluk sahibiyse erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir.

- Kadına şiddet meselesinde ortada bir mağdur varsa bir de fail mevcut demektir. İktidara geldiğimiz günden beri kadına yönellik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır.

- Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir.

- Kadına yönelik şiddet, kadının hayatı başta olmak üzere kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal süreçlere katılma gibi temel haklarını da engelleyen bir durumdur. Bu durum aile içinde vuku bulmuşsa, çocuklarda travmaya neden olabiliyor. Şiddeti bir davranış biçimi olarak öğrenen çocukların, yarının şiddet mağduru ya da şiddet faili olarak karşımıza çıkma ihtimali artıyor. Konuyu tüm boyutlarıyla ele aldığımızda belki doğrudan değil ama dolaylı olarak tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Şiddet, depresyonun, suç oranlarının ve huzursuzluğun artmasına yol açıyor. Kadına yönelik şiddet konusunu tıpkı salgın mevzusunda olduğumuz için siyasete malzeme etmeden ele almamız gerekiyor.

- İlkini 2007 yılında hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli güncelleyerek bugüne kadar getirdik.

- Şiddete uğrayanın kadın veya erkek, çocuk veya yaşlı olması fark etmiyor. Geniş yelpazesiyle kanun herkesi koruma kapsamına alıyor. Şiddet mağdurları daha çok kadınlar ve çocuklar olduğu gibi, ister istemez fiiliyatta bu gruplar öne çıkıyor. Çok sayıda düzenleme yapılmış, kurumsal yapı oluşturulmuştur.

- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Eylem planını 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde planladık.

- Israrlı takip, zorla evlendirme, siber şiddet gibi şiddet türlerinin konularını yeniden değerlendirmeyi planlıyoruz. Haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri müesseselerinin nasıl uygulandığına dair analizler yapılarak ortaya çıkan sonuçlara göre gereken değişiklikler için harekete geçilecek.