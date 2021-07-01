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    Böbrek hastası Ayşe Dündar

    Böbrek hastası Ayşe Dündar için 250 bin kişide bir görülen 'Bombay' grubu kan aranıyor

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    Türkiye
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    Eskişehir'de böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda gören Ayşe Dündar için kan ihtiyacı doğdu. Yapılan testlerde Dündar'ın kan grubunun, '0Rh' pozitif, alt grubunun ise 250 bin kişide 1 görülen 'Bombay' türü olduğu tespit edildi. Tüm aramalarda 'Bombay' kan bulunamadı.

    Bilecik'te yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Dündar evinde baygınlık geçirince yakınları tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan Dündar, durumu ağırlaşınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde entübe edilen Dündar'ın vücudunun yeterli seviyede kan üretmediği belirlenerek kan takviyesine karar verildi. Yapılan testlerde, Ayşe Dündar’ın 250 bin kişide 1 görülen, kan grubu sistemi içinde mutasyon sonucu ortaya çıkan ve ‘Bombay’ adı verilen kan grubuna sahip olduğu tespit edildi.

    Kızı sosyal medyadan yardım istedi

    Ayşe Dündar'ın Ankara'da yaşayan kızı Nurdan Binici, tüm aramalara karşın uygun kan bulunamayınca sosyal medya üzerinden yardım istedi. Paylaşımları gören bir kişi, hastaneye gelerek 1 ünite kan verdi. Ancak Ayşe Dündar’ın en az 3-4 ünite daha kan ihtiyacının olduğu belirlendi.

    ‘Devletimizden destek bekliyorum’

    Annesinin entübe durumda olduğunu belirten Ayşe Dündar, şunları söyledi:

    “Böbrek yetmezliği var. Annemin kan grubu ilk önce '0' olarak belirlendi. Benim 'AB' olmam durumu ile anneme tekrar alt grup çalışması yapıldı. Bu şekilde 'Bombay' olduğu söylendi. Biz o günden sonra annem için kan arıyoruz. Kendi çabamızla 8 gün sonra yardımsever bir bağışçıdan 1 ünite kan alındı ve anneme nakledildi. Nakil sonrasında kan değerlerinde yükselme olması, az da olsa durumunun iyiye doğru gitmesi bizi çok umutlandırdı. Arayışlarımız devam ediyor ama henüz yeni bir ünite kan bulamadık. Çünkü doktoru 'bir veya iki ünite daha olursa çok iyi olur' dedi. Ben insanlarımızdan, devletimizden destek bekliyorum. Lütfen anneme kan bulunsun.”

    ‘Samanlıkta iğne arıyoruz’

    Samanlıkta iğne arar gibi kan aradıklarını belirten Binici, şöyle devam etti:

    “Bu bir gen mutasyonu olarak geçiyor. 250 bin kişiden birinde görülüyor. Çok nadir rastlanan bir şey. Artık Türkiye'de bununla ilgili bir veri tabanının oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Şöyle düşünün, eğer annem bir trafik kazası geçirmiş olsaydı şu an kendisini kaybetmiştik. Onun için bu tip kan grubuna kimler sahip, kimler bağışçı olacaklar ya da bu gruptaki kanların dondurularak saklanması mümkün mü, değil mi? Bu çalışmanın yapılmasını istiyorum. Annem bu yaşına kadar hiç ameliyat olmadı, hiç kan alıp kan vermedi. 'Bombay' grubunu biz de ilk defa duyduk, çok şaşırdık. Şaşkınız, çok çaresiziz. Adeta samanlıkta iğne arıyoruz. Sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Kendilerine bir şekilde 'Bombay' olduğu söylenmiş insanlar varsa ya da ihtimal dahilinde insanlar varsa bunu duyuralım ve bizimle iletişime geçsinler istedik.”
    ‘En çok '0' kan grubu hastalarda ön planda'

    Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hematoloji Uzmanı Dr. Mustafa Karagülle, ‘Bombay’ kan grubunda yer alan kişilerin, sadece bu gruptan kan alabildiği söyledi:

    “Dünyada da en çok '0' kan grubu olan hastalarda bu ön planda. Hem anneden hem de babadan kalıtımsal olarak geliyor ve dolayısıyla çocuklarda da dominant bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu konuda en önemli olan noktalar, 'Bombay' kan grubundaki hastaların sadece 'Bombay' kan grubu olan hastalardan kan alabileceğinin bilinmesi ve bunların bir sistemde tutularak kan ihtiyacı olduğunda o sistem üzerinden kan temin edilmesi. Ülkemizde özellikle bu vatandaşlarımız açısından çok önemli. Başka bir kan grubu bu hastalara verilemez. Verildiği zaman her türlü kan reaksiyonu gelişebilir.”

    Hematoloji uzmanı Karagülle, ‘Bombay’ adı verilen kan grubunun Türkiye’de 250 bin, Avrupa’da ise 1 milyon kişi de 1 görüldüğünü ifade ederek şunları belirtti:

    “Esas daha sık görüldüğü yerler Pakistan, Hindistan ve Tayvan bölgeleri. Dünyada en fazla Tayvan'da görülüyor. Oradaki görülme oranı 8 binde bir oranında. Hindistan'da ise 10 binde bir oranında görülüyor. 1950'li yıllarda Hindistan'ın Bombay kentinde ilk defa tespit edilmesinden dolayı bu adı taşıyor.”
    Etiketler:
    Kan, Yardım, Eskişehir, böbrek yetmezliği
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