74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner bu yıl mezun olarak doktor oldu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. yıl 188. Dönem mezuniyet töreni Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından keplerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri okuldan doktor olarak ayrıldı.

Doktor olan tıp fakültesi öğrencilerinin, kendilerini eğiten ve mezuniyette yanlarında olan hocaları ile coşkulu oldukları mezuniyet töreninde, bir ilk yaşandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töreninde, en yaşlı öğrencinin mezun olmasıydı.

Afla döndü, dokuz senede bitirdi

74 yaşında mezun olan Nimet Süner, şunları söyledi:

“1964-1965 senesi İstanbul Tıp girişliyim. 3. sınıfta okuduğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma hayatına başladım 35 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim. Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı.”