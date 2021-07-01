CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan Hariri ziyaretine tepki: Türkiye'yi soyan sahtekar sarayda ağırlanıyor

Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti döneminde yapılan özelleştirmelere ilişkin konuşmasında, TEKEL, SEKA, Türk Telekom gibi kurumları gündeme getirdi. Özelleştirme uygulamalarının yarattığı tahribatları sıralayıp MKE’nin de özelleştirilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

'Bu konuşmaların hepsini geçmişte de duyduk'

Ağbaba konuşmasında, “Türkiye'nin gündeminde bulunan MKE'nin satışını konuşacağız. Geçmişte TEKEL'le, TELEKOM'la, SEKA'yla ilgili konuşulanlara baktığımız zaman aslında bugün de birebir aynı şeyler konuşuluyor. 'Yeni teknoloji transferi yapacağız, istihdamı artıracağız, üretimi artıracağız, büyüteceğiz' deniliyor. Bu konuşmaların hepsini geçmişte de duyduk. Örneğin, TEKEL satılırken medya organlarını kullanarak TEKEL'de üretim artacaktı, TEKEL'de tütünler daha fazla üretilecekti, Türkiye bir sigara üretim merkezi olacaktı ama geldiğimiz noktada ne oldu? Tam bir talan oldu, tam bir soygun oldu. Maalesef, TEKEL peşkeş çekildi ve bir tane çalışan TEKEL sigara fabrikası kalmadı” dedi.

'Kaçak saraya bakın'

Ağbaba konuşmasında ayrıca, “Milli Savunma Komisyonu’nda konuşuldu 'Nitelikli elemanlar alamıyoruz, liyakat sahibi elemanlar alamıyoruz' diyorlar. İnsanın inanası gelmiyor. Geçmişte burada milletvekili olup şimdi milletvekili olmayanların büyük çoğunluğu ne iş yapıyor biliyor musunuz? Devletin kurumlarında arpalıklarda görev alıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayına, kaçak saraya bakın, oradaki danışmanların tamamı geçmişte AKP'de milletvekilliği yapanlar, konumuna göre eğer geçmişte Meclis Başkanlığı yapıyorsa Yüksek İstişare Kurulu üyesi oluyorlar ya da Bilim Politikaları Kurulu üyesi oluyorlar” ifadelerini kullandı.

'Eski AKP milletvekilleri banka yönetim kurulu üyeleri'

“Makine Kimya Enstitüsü’nü 'AŞ yapacağız' diyorlar. Geçmişte AŞ yaptıklarına birkaç örnek vermek istiyorum” diyen Veli Ağbaba sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Örneğin, Ziraat Bankası AŞ, Vakıfbank AŞ, Halbank AŞ. Allah aşkınıza, bunlarda görev yapan insanlara bir bakın. Ömründe bankaya para yatırmak, çekmek dışında hiçbir bankacılık deneyimi olmayan adamlar Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulu üyesi, Vakıfbank’ın Yönetim Kurulu üyesi. İnsan Allah'tan korkar. Ziraat Bankası ne için kurulmuş? Çiftçiye kredi versin diye. Kime veriyor? Yandaşlara veriyor, haram medyasına veriyor, havuz medyasına veriyor. Vakıfbank’a bakın. İstanbul seçimlerini kaybeden Mevlüt Uysal'ı yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Eski Tarım Bakanı nerede? Banka yönetim kurulu üyesi. Siz, var ya, öyle yetenekli bir partisiniz ki... Eski Bakan Zümrüt Selçuk'u demirci yaptınız. KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Üyesi yaptınız, 39 bin lira maaş alıyor. Unutmadan söyleyeyim, bu fakir fukara, insanlar iş bulamıyor ya, üniversite mezunu iş bulamıyor ya, onlar iş bulamazken çift maaş, 3 maaş, 5 maaş alanlara o çocukların hakkı zehir zıkkım olsun."

'Tarım kredi değil, AKP çiftliği'

Ağbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yer aldığı tabloyu meclis kürsüsünden göstererek devam ettiği konuşmasında, “'Özelleştireceğiz. Efendim, liyakat sahibi insanlar getireceğiz' diyorlar. Bu kadar yalan olur mu? Bakınız, size bir çiftlik göstereceğim. Burası Mehmet Aydın'ın çiftliği değil, daha kötü bir çiftlik. Bu çiftlik ne? Tarım Kredi Kooperatifleri. Kimin olması lazım? Çiftçinin olması lazım. Kimin olması lazım? Ziraat mühendisinin olması lazım. Kimin olması lazım? Biraz bu işlerden anlayan adamların olması lazım. Bak, Fahrettin Poyraz kim? Fahrettin Poyraz kim? Eski vekil. Köksal Kacır kim? AKP Bilecik Seçim İşleri Başkanı. Hasan Fehmi Kınay kim? Eski AKP Milletvekili. Davut Arpa kim, Fahrettin Poyraz'ın danışmanı. Danışmanını genel müdür yardımcısı yapmış. Mehmet Aksoy, Gaziantep Milletvekili adayı AKP; Zeynep Müjde Sakar, bu kadın çok yetenekli maşallah, hem üniversite öğretim üyesi hem Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi hem de Tarım Kredi çiftliğinde görev yapıyor. Burhanettin Topsakal, eski Trabzon Milletvekili adayı. Adem Tatlı, eski AKP Giresun Milletvekili. Abdürrahim Akdağ, eski AKP Milletvekili. Şu çiftliğe bakın. İsyan ediyor insan. Çiftçinin traktörü icrada satılıyor, sen buradan 5 maaş alıyorsun. İnsanda biraz ar olur, utanma olur. Bunu neyin adına yapıyor? Muhafazakâr, yerli ve millî yapıyor. Şimdi, 'Biz, Makine ve Kimya Endüstrisini böyle yönetmeyeceğiz diyebilir misiniz?' Diyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

'Bu memleket bir kilo kağıt üretemiyor'

“SEKA'yı hatırlıyor musunuz?” diyen Ağbaba, “SEKA Balıkesir, 1981 yılında 198 milyona yapılmış, 198 milyon dolara. Albayraklar'a 1.1 milyon dolara satıldı. 198'de 1'ine Albayraklar'a satıldı. Albayraklar kim? Her gün muhalefete küfreden, beyleri öven gazete patronu. Danıştay 5 kez iptal etti fabrikayı vermedi Albayraklar'a sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir vesileyle Bakanlar Kurulu'na aldılar fabrikayı, Bakanlar Kurulu imzayla o fabrikayı Albayraklar'a verdi. Giresun farklı mı? Farklı değil. Kocaeli farklı mı, değil. Şimdi, bir kilo kâğıt üretemiyor bu memleket, bir kilo kâğıt üretemiyor” ifadelerini kullandı.

'Helal olsun size'

“TEKEL ne oldu biliyor musunuz, yerli ve millî iktidar kime sattı?” diyerek konuşmasını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Önce bir iş adamı grubuna 292 milyon dolara, sonra 810 milyon dolara yerli ve millî hükümetimiz kime sattı? Önce Amerikalılar'a, Teksaslılar'a, sonra da 2.1 milyon dolara İngilizlere sattılar. Helal olsun size. Devlet bir çiftlik gibi yönetiliyor. Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu üyelerine bakın. Veysi Kaynak, eski bakan, milletvekili yapmadılar, Ziraat Bankası'nda. Faruk Çelik, Mahmut Kaçar… Yiğit Bulut hem TÜRK TELEKOM'da Yönetim Kurulu Üyesi hem başdanışman.200 bin lira maaş alıyor, bir tane bakan vardı, elinde uyuyordu, Atilla Koç, nerenin üyesi? Turkcell'in Yönetim Kurulu Üyesi, çok anlıyor ya, ne özelliği var? Cep telefonuyla konuşuyor, sadece Turkcell'le ilişkisi o. Hilmi Güler, onun ne özelliği var? O da cep telefonuna eliyle bakabiliyor. Türkiye'de 'ev genci' diye bir deyim var. Ev hanımı gibi, evinde oturup anasından babasından para bekleyene "ev genci" deniliyor. Türkiye'de her 4 gençten 2'si işsiz. O çocukların iki eli sizin yakanızda. Alınan maaşlar gözünüze dizinize dursun” şeklinde konuştu.

'Söke söke alacaksan Hariri'den al'

Ağbaba "TELEKOM'u anlatmadan olmaz; içim yanıyor, yüreğim yanıyor, bundan daha büyük talan, daha büyük soygun yok. TELEKOM'un yüzde 55 hissesini Lübnanlı Hariri ailesi 2005 yılında 6.5 milyar dolara alıyor, Oger TELEKOM. Kasasında 2 milyar nakit var. 2005-2015 arasında 14 milyar dolar kâr ediyor. 2016'ya kadar olan kârın 12.6 milyarını temettü olarak Oger ailesi alıyor. Sonra Hariri Oger ailesi 2016'nın sonunda TELEKOM'u 3.5 milyar borçlandırıyor.4.5 milyar dolarla Türk bankalarının üzerinde kalıyor, Hariri kaçıp gidiyor. Allah'tan korkmaz mı bir insan! Bir aşk var ki bir Hariri aşkı, bu aşkı anlamak mümkün değil. TELEKOM'u, fakiri fukarayı soyan, kanını emen sahtekâr nerede biliyor musunuz Şu anda sarayda. Bu sahtekâr, başbakan bile değil. Millet ittifakına, Sayın Akşener'e, Kılıçdaroğlu'na Kanal İstanbul'u ima ederek diyor ki: 'Tahkim söke söke alır' diyor. Ya, söke söke alacaksan bu parayı bu sahtekârdan al, bu milletin parasını bu sahtekârdan al. Bu sahtekâr Türkiye'yi yemiş, içmiş, soymuş. Eğer yiğitsen, eğer Kasımpaşalıysan bu sahtekârdan parayı al. Bu toplantıyı nerede yapıyor? Vahdettin Köşkü'nde. O kim? İstanbul'un anahtarını İngilizlere, Yunanlara veren adam. Bütün özelleştirmelere bakın. Bu topraklara düşman olmasanız bu uygulamaları yapamazsınız. Tüyü bitmemiş yetimin, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, fakir fukaranın hakkını sizden söke söke alacağız” şeklinde konuştu.