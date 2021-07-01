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    Türk metal iş sendikası

    Türk Metal Sendikası: MKEK'nin özelleştirilmesine kesin olarak karşıyız

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    Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesi konusunda "Türk Metal geçmişte olduğu gibi bugün de, MKEK’nin özelleştirilmesi, fona devredilmesi ya da buna benzer girişimlerle kamunun elinden çıkarılmasına kesin olarak karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

    Türk Metal Sendikası, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesi konusunda açıklama yaptı.

    Açıklamada sendikanın MKEK'de yapılmak istenen özelleştirmelere karşı çıktığı belirtildi ve "Türk Metal Sendikası, kurulduğu 1963 yılından bugüne, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nda örgütlüdür. MKEK’da çalışan 2510 işçi sendikamız üyesidir. MKEK, Sendikamızın kurulduğu ve geliştiği işyeridir, bu niteliğiyle Türk Metal ve MKEK birbiriyle özdeşleşmiş, bir bütün olmuştur. Sendikamız daha önceki yıllarda, MKEK’de yapılmak istenen bazı özelleştirme girişimlerine karşı çıkmış, özellikle Milli Piyade Tüfeği’nin (MPT) üretiminin özel sektöre verilmesi girişimine karşı eylemler yapmış, siyasiler nezdinde girişimlerde bulunmuş ve savunma sanayiimiz için büyük önem taşıyan bu üretimin MKEK’da kalmasını sağlamıştır. Sendikamız daha önce aynı tavrını Hurda Fabrikası’nın özelleştirilmesi girişimine karşı da göstermiştir" denildi.

    'Türk Metal MKEK'nin özelleştirilmesine kesin olarak karşıdır'

    Türk Metal Sendikası açıklamada şu cümlelere de yer verdi:

    "Türk Metal geçmişte olduğu gibi bugün de, MKEK’nin özelleştirilmesi, fona devredilmesi ya da buna benzer girişimlerle kamunun elinden çıkarılmasına kesin olarak karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir. TBMM gündeminde bulunan “MKEK’nin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi” hakkındaki yasal düzenleme, ilk gündeme geldiği günden bu yana, Sendikamız konunun hassasiyeti nedeniyle girişimlerini etkili bir şekilde sürdürmüştür. Bu amaçla Genel Başkanımız Pevrul Kavlak, başta Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma ve İçişleri bakanlarımız ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımızla görüşmeler yapmış, durumun işçiler açısından önemini anlatmış, hazırlanan kanun teklifinde sakıncalı gördüğümüz noktaları, çözümlerini de önererek kendilerine aktarmıştır. TBMM Milli Savunma Komisyondaki görüşmelere ise Genel Başkan Yardımcımız Halil Faki Erdal başkanlığında bir heyet katılarak sendikamızın görüşlerini ve önerilerini dile getirmiştir. Sonuç olarak; Sendikamızın girişimleri sonucunda, kanun teklifinde “Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez” hükmü konulmuş ve kanun teklifi TBMM Komisyonundan bu haliyle geçmiştir. Böylece MKEK’nin Hazine’de kalması ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir kamu işyeri olması sağlanmıştır."

    MKEK’de çalışan üyelerinin iş güvenceleri, hak ve özgürlüklerinin korunduğunu belirten sendika, "Üyelerin tüm kıdem ve özlük hakları yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan yürürlükteki yasalar ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde “kamu işçisi” olarak güvence altına alınmıştır'' açıklamasında bulundu.

    Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

    "Yine girişimlerimiz sonucunda, MKEK’nin herhangi bir işkolu değişikliğine konu olmaması sağlanarak, 1963 yılından bu yana örgütlü olduğumuz Kurumda Türk Metal’in örgütlülüğünün devamı sağlanmıştır. Bu sayede Kurumda sendikamızın varlığının yanı sıra sendikal hak ve özgürlükler de korunmuş, üyelerimiz toplu iş sözleşmesi düzeni kapsamında kalmıştır. Böylece, Kurumda çalışan işçilerin belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca Kurumdan emekli olan vasıflı üyelerimiz, istenildiği takdirde emeklilik sonrasında da Kurumda çalışmaya devam edebileceklerdir. Sonuç olarak söylemek isteriz ki, Sendikamız Cumhuriyetimizin köklü bir kurumu olan, ülkemiz savunma sanayiinin göz bebeği MKEK’nin kamu kuruluşu niteliğinin korunması ve Kurumda çalışan üyelerimizin hak ve çıkarlarına halel gelmemesi için elinden gelen çabayı göstermiştir. Eylemi, alanlara çıkmayı, direnmeyi işçi sınıfı için meşru bir hak olarak gören Türk Metal, buna gerek kalmadan bu önemli sorunu masada müzakereyle çözme başarısını göstermiştir. Sendikamız, bu süreçte taleplerimizi dikkate alan, istediğimiz düzenlemeleri yerine getiren iktidardan muhalefete tüm Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etmektedir. MKEK emekçilerinin en büyük güvencesi, Türk Metal’dir."

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    Etiketler:
    Sendika, işçi, Türkiye, MKE, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türk Metal Sendikası
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