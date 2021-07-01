Makas atan sürücüyü yol ortasında darbettiler

Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darbedildi.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar kameralara yansıdı.