Zaharova: Çekya büyükelçisi, Prag'ın Vrbetice vakasıyla ilgili tazminat talebi nedeniyle Rus Dışişleri'ne çağrıldı

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Çek tarafının tazminat talebini kabul edilemez bulduklarını söyleyerek Rusya'nın 'politize edilmiş yaygaraya' bakışını Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Çek elçiye yakında aktaracağını vurguladı.

Daha önce Zaharova, bu adımın Çekya’nın ‘hasım ülke’ statüsünü doğruladığını ifade etmişti.

Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Aylardır ikili ilişkileri daha da kötüleştirmenin yollarını araştıran Çek politikacıların kafalarında neler olup bittiğini anlamak artık imkansız. Gerekli de değil. Zaten kendilerini hasım ülkeler listesine dahil ettiler. Ve her yeni çılgın açıklama ve eylemle statülerini pekiştiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamış, Prag’daki Rus Büyükelçiliği’nin 18 çalışanını sınırdışı edilmişti.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.