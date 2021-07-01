Yargıtay, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle Uğur Dündar'a verilen kitap okuma cezasını bozdu

Yargıtay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesi ile gazeteci Uğur Dündar'a verilen 5 ay 25 gün 'kitap okuma' cezasını bozdu. Yıldırım'ın da iki hafta önce şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Gazeteci Uğur Dündar'a, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay 25 gün süreyle verilen haftada iki saat 'kitap okuma' cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Ayrıca Yıldırım'ın da iki hafta önce avukatları vasıtasıyla mahkemeye verdiği bir dilekçeyle Dündar hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Kararla ilgili Dündar'ın avukatı Emel Çakal, Odatv'ye şunları söyledi: