İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük işçi maaşı 7 bin 134 oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 10 bin çalışanı kapsayan sözleşmeye göre İzenerji'deki en düşük işçi maaşı 7 bin 134 lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji'de çalışan yaklaşık 10 bin personelin maaşlarına yüzde 26 ile 30.2 arasında değişen zam getiren sözleşme imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sözleşme ile işçiler için çok önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi. Pandemiyle birlikte ekonomik buhrana dönen geçim sıkıntısına karşı emekçilere bir nebze nefes aldırmak istediklerini belirten Soyer şöyle konuştu: