İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük işçi maaşı 7 bin 134 oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı.
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji'de çalışan yaklaşık 10 bin personelin maaşlarına yüzde 26 ile 30.2 arasında değişen zam getiren sözleşme imzalandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sözleşme ile işçiler için çok önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi. Pandemiyle birlikte ekonomik buhrana dönen geçim sıkıntısına karşı emekçilere bir nebze nefes aldırmak istediklerini belirten Soyer şöyle konuştu:
- Sendikalı işçilerimizin taban ücretlerine yüzde 26 ile 30 arasında zam yaptık. Sosyal yardımlarda ise yüzde 10'dan 61'e varan oranlarda artış sağladık. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız iş riski ve gece çalışma ücreti almaya başladılar. Kadın çalışanlarımıza çok özel istisnai haklar getirmiş olduk. Sosyal yardım olarak her ay net 300 lira alışveriş kartı verilmeye başlanacak. Engelli çocuğu olan sendikalı çalışanımıza her ay brüt 100 TL, engelli eşi olana ise yılda bir defa brüt 550 lira yardım yapılacak. Enflasyon artışları karşısında çalışanlarımızın refahını korumaya çalışıyoruz.
- Şirketin maaş anlaşması yaptığı bankadan alınan promosyonu da çalışanlara dağıtmaya başlıyoruz. Bu sözleşme ile iki çocuklu bir işçimiz ilk yılda maaş, sosyal haklar, yol ve 300 TL'lik alışveriş kartı ile beraber mesai hariç ortalama 7134 lira ile 7522 TL arasında net ücret alacak. Eşit işe eşit ücret sözü vermiştim. Bugün bu sözümüzün arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz. Toplum ülkenin zenginliğinden sadece bir avuç insanın faydalanmasını ve kendisinin yoksulluğun pençesinde çırpınmasına isyan ediyor. Emek en yüce değerdir. İşte kuracağımız güzel memleket emeği en yüce değer olarak kabul edecek. O günleri görmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. O güzel geleceği hep birlikte kuracağız.
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